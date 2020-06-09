«Интерес был. Наверное, он остается». Минаков ответил на вопрос о переходе в UFC

Российский боец Bellator Виталий Минаков рассказал в интервью «СЭ», мог ли он когда-либо перейти в UFC.

— Лет пять назад Камил Гаджиев не раз говорил, что вам было бы классно продолжить карьеру именно в UFC. У вас хотя бы раз была реальная возможность туда перейти? Какое-то предложение, какие-то переговоры?

— Возможности перейти туда не было ни разу, не возникало таких разговоров. Одно дело, что мы хотим, обсуждаем. А с другой стороны был контракт с Bellator, который тогда не представлялось возможным завершить. Я всегда руководствовался тем, что мне говорил мой бывший менеджер (Алексей Жернаков. — Прим. «СЭ»). Все исходило из его возможностей. Он говорил конкретно, что завершить договор нереально, улучшить его нереально. Оказалось, все реально. Вопрос решился за один вечер — путем переговоров Али Абдель-Азиза со Скоттом Кокером. Тут важны личные отношения, авторитет менеджера и его ресурсы. Так что, может быть, это и было возможно [уход из Bellator], плюс еще существует практика обмена бойцами, но что сейчас это обсуждать? Реальных обсуждений перехода в другую организацию не было. Но знаю, что интерес UFC ко мне был, но... Интерес определенно был, он, наверное, и остается. Тяжеловесы же, как говорит один из тренеров... Как-то в зале он так сказал: «Тяжеловесы — как динозавры, вымирают, их нужно беречь». Действительно, живых тяжеловесов все организации с удовольствием принимают. Но на сегодняшний день был, есть и остается контракт с Bellator, поэтому обсуждать какие-то переходы сейчас нет смысла.

35-летний Минаков — бывший чемпион Bellator в тяжелом весе (2013 — 2016). На его счету 22 победы и 1 поражения в ММА. (Илья Андреев)

Первую часть большого интервью с Виталием Минаковым можно прочитать здесь.