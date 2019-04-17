Инсайд о следующем бое Дацика: 29 июля он сразится с Максимом Новоселовым

Боец ММА Алексей Прокофьев - тренер Артема Тарасова - рассказал "СЭ", когда может состояться следующий бой с участием Вячеслава Дацика.

В понедельник 39-летний Дацик сразился с 28-летним блогером Тарасовым, имеющим в активе 5 боев в ММА (5 побед). В третьем раунде Дацик был дисквалифицирован за нарушения правил.

Дацика в поединке с Тарасовым секундировал Максим Новоселов - боец ММА, известный тем, что около 15 лет провел в тюрьме.

- Дам вам инсайд, - сказал Прокофьев. - В день боя к Максиму Новоселову приезжали люди из Калининграда и договорились, что 29 июля он будет драться по ММА с Дациком. Новоселов готовил человека, а теперь делает себе бой с ним же. То есть: он был у Дацика в углу, а за несколько часов до этого договорился о том, чтобы провести с ним бой.

Ранее Дацик сообщил "СЭ", что у него есть предложение о проведении боя с 45-летним американцем Бобом Саппом (12 побед, 20 поражений). (Илья Андреев)