Икрам Алискеров подерется с Нассурдином Имавовым 21 октября на UFC 294

Российский средневес UFC Икрам Алискеров (14-1) встретится с французским бойцом российского происхождения Нассурдином Имавовым (12-4).

Поединок состоится 21 октября в главном карде турнира UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Об этом в соцсетях сообщил Дана Уайт.

Алискеров изначально должен был подраться с Пауло Костой (14-2) на UFC 291, но Коста якобы отказался от поединка в пользу боя с Хамзатом Чимаевым (12-0).

Имавов в прошлом бою дрался с Крисом Кертистом (30-10). Поединок был признан несостоявшимся из-за столкновения головами. Бой состоялся 10 июня на турнире UFC 289 в Ванкувере, Канада.