Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 07:58

Икрам Алискеров подерется с Нассурдином Имавовым 21 октября на UFC 294

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский средневес UFC Икрам Алискеров (14-1) встретится с французским бойцом российского происхождения Нассурдином Имавовым (12-4).

Поединок состоится 21 октября в главном карде турнира UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Об этом в соцсетях сообщил Дана Уайт.

Алискеров изначально должен был подраться с Пауло Костой (14-2) на UFC 291, но Коста якобы отказался от поединка в пользу боя с Хамзатом Чимаевым (12-0).

Имавов в прошлом бою дрался с Крисом Кертистом (30-10). Поединок был признан несостоявшимся из-за столкновения головами. Бой состоялся 10 июня на турнире UFC 289 в Ванкувере, Канада.

Икрам Алискеров
Нассурдин Имавов
UFC
ММА
0
Читайте также
«Денис Тен был лидером и кумиром». Пять лет со дня трагической смерти фигуриста
Итальянцы недовольны ВАДА. Они требуют, чтобы допингиста Швацера допустили до Олимпиады
Артиллеристы уничтожили две БМП ВСУ под Артемовском
Пострадавшую на Крымском мосту девочку доставили в Москву
Марочко заявил о создании плацдарма на отбитых у ВСУ позициях
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пауло Коста отреагировал на анонс его боя с Чимаевым
Новости
RSS RSS
Все новости