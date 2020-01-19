Игрок в покер проиграл миллион долларов за 40 секунд, поставив на Серроне в бою с Конором
19 января 2020, 23:38
Известный бизнесмен и игрок в покер Дэн Билзерян проиграл миллион долларов всего за 40 секунд. 39-летний американец армянского происхождения поставил 1 миллион долларов на победу Дональда Серроне в бою UFC 246 против Конора Макгрегора.
Конор победил Серроне нокаутом через 40 секунд после начала поединка.
Dan Bilzerian put over $ 1,000,000 on Donald Cerrone to beat Conor McGregor last night at #UFC246 ?— ODDSbible (@ODDSbible) January 19, 2020
He lost it all in less than 40 seconds ? pic.twitter.com/bgzIEmQtG0
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