Игрок в покер проиграл миллион долларов за 40 секунд, поставив на Серроне в бою с Конором

Известный бизнесмен и игрок в покер Дэн Билзерян проиграл миллион долларов всего за 40 секунд. 39-летний американец армянского происхождения поставил 1 миллион долларов на победу Дональда Серроне в бою UFC 246 против Конора Макгрегора.

Конор победил Серроне нокаутом через 40 секунд после начала поединка.