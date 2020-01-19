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Игрок в покер проиграл миллион долларов за 40 секунд, поставив на Серроне в бою с Конором

19 января 2020, 23:38
Дэн Билзерян и его ставка. Фото Instagram Билзеряна
Дэн Билзерян и его ставка. Фото Instagram Билзеряна
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Известный бизнесмен и игрок в покер Дэн Билзерян проиграл миллион долларов всего за 40 секунд. 39-летний американец армянского происхождения поставил 1 миллион долларов на победу Дональда Серроне в бою UFC 246 против Конора Макгрегора.

Конор победил Серроне нокаутом через 40 секунд после начала поединка.

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