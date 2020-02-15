Промоутер Владимир Хрюнов рассказал о предстоящем бое самбиста и бойца смешанных единоборств Максима Новоселова с Игорем Кузнецовым. Поединок состоится 23 февраля в рамках турнира WTKF в Белоруссии.

— Максим Новоселов — это само по себе выдающееся явление, — цитирует «РЕН ТВ» Хрюнова. — Это выдающийся русский мужчина, которого я до появления видео, где он побеждает медведя, не знал. Но я считаю, что он блестящий мотиватор, человек, который мотивирует любить Родину. Вокруг него много людей, много интересных событий происходит. И я скажу, что для нас большая честь, что он проведёт турнир по правилам WTKF и это будет со-главный бой этого вечера.

Кузнецов и Новоселов уже встречались на ринге в 2018 году. Тогда победу нокаутом одержал Новоселов.

Новоселов — самбист и боец смешанных единоборств, чемпион Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам. Кузнецов — тренер высшей категории, КМС по боксу.

Напомним, 23 февраля в Белоруссии также пройдет поединок российского бойца ММА Сергея Харитонова и бразильца Фернандо Родригеса. Правила поединка будут отличаться от традиционных правил ММА: бой проходит в стойке, в случае перевода в партер на борьбу дается не более 20 секунд. Формула поединка — три раунда по три минуты.