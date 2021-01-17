Холлоуэй решением судей победил Каттара на UFC on ABC
02:01
В главном поединке основного карда турнира UFC on ABC 1 в Абу-Даби (ОАЭ) американский боец ММА Макс Холлоуэй победил соотечественника Кэлвина Каттара.
Бой в полулегком весе длился все пять раундов и завершился победой Холлоуэя единогласным решением судей (50-43, 50-43, 50-42).
29-летний Холлоуэй одержал 22 победы при 6 поражениях. У 32-летнего Каттара 22 победы и 5 поражений.
I'M THE BEST BOXER IN THE UFC!!! #UFCFightIsland7 pic.twitter.com/Nfc4Csp6f4— UFC (@ufc) January 16, 2021
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