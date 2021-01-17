Холлоуэй решением судей победил Каттара на UFC on ABC

В главном поединке основного карда турнира UFC on ABC 1 в Абу-Даби (ОАЭ) американский боец ММА Макс Холлоуэй победил соотечественника Кэлвина Каттара.

Бой в полулегком весе длился все пять раундов и завершился победой Холлоуэя единогласным решением судей (50-43, 50-43, 50-42).

29-летний Холлоуэй одержал 22 победы при 6 поражениях. У 32-летнего Каттара 22 победы и 5 поражений.