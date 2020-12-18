Холлоуэй: «Никаких спаррингов. Уже не могу решить задачку по математике для 3 класса»

Бывший чемпион в полулегком весе UFC Макс Холлоуэй принял решение отказаться от спаррингов. Боец беспокоится о здоровье мозга.

«Когда я начинал в ММА в 16 лет, то спарринговал каждый день. С годами количество спаррингов падало. Спарринги — это не то, что ты делаешь в радость, это просто работа, которую нужно выполнить. Иногда хорошо, когда на неделе у тебя есть вот такие тяжелые дни, но сейчас мы отказались от этого. Мы не спарринговали в прошлом лагере, и не будем в этом.

Сейчас я просто думаю о сохранности своего мозга. Вот недавно я понял, что курс математики за 3-й класс уже мне дается очень тяжело. Если я буду продолжать получать по голове, то вряд ли смогу помочь «Mini-Blessed» (сыну) с уроками.

Если у меня уже проблемы с математикой для 3-классников, и не только с математикой, но и орфографией — это безумие. Я уже говорю Рашу: «Бро, я примерно понимаю, как найти здесь ответ, но показать все это решение с начала и до конца... Это уже твои проблемы. Лучше позадалбывай этим учителей, я не в курсе, что с этим делать», — рассказал Холлоуэй в интервью ESPN.

16 января Холлоуэй проведет бой против Келвина Каттара в главном событии вечера на турнире UFC Fight Night.