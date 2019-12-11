Холлоуэй хочет драться с Нурмагомедовым

Чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй заявил, что готов встретиться с обладателем пояса легкого дивизиона Хабибом Нурмагомедовым.

— Хабиб — это Хабиб, хотел бы, чтобы данный бой состоялся, - цитирует Холлоуэя BJ Penn. - Нурмагомедов на пути к тому, чтобы стать одним из величайших в истории спорта. Я также нахожусь на этом пути.

Уверен, что мы рано или поздно встретимся с Хабибом. Пока наши цели совпадают, мы будем сталкиваться. Есть поединки, которые вызывают много вопросов. Надеюсь, что мы сойдемся в октагоне и дадим ответы на них.