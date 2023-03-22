Холли Холм подписала с UFC новый контракт на 6 боев

41-летняя экс-чемпион в легчайшем весе Холли Холм (14-6) заключила с UFC новый контракт, рассчитанный на шесть боев. Об этом сообщило издание Women's MMA Rankings со ссылкой на слова менеджера Холм Ленни Фрескеса.

Холм завоевала титул чемпиона в 2015 году, эпично победив нокаутом Ронду Роузи (12-2) во втором раунде. После этого она потерпела три поражения подряд.

В настоящее время Холм находится на третьей строчке рейтинга женского легчайшего веса, чередуя победы и поражения.