Хирамагомедов и Ермеков подерутся 25 марта на Ural FC в Самаре

Казахстанский средневес Даурен Ермеков (15-5) и россиянин Гамзат Хирамагомедов (9-2) проведут третий между собой поединок на турнире Ural FC 25 марта в Самаре, сообщают соцсети лиги.

Оба бойца уже дважды встречались друг с другом: в 2015 году, в финале чемпионата мира по ММА, по итогам двух раундов победу единогласным решением судей одержал Хирамагомедов, а в июле 2022-го Ермеков победил Хирамагомедова техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся в лиге Eagle FC.