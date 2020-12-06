Хилл нокаутировал Сен-Прю на UFC Vegas 16
08:07
Джамал Хилл в со-главном поединке UFC Vegas 16 в тяжелом весе нокаутировал Овинса Сен-Прю. Поединок завершился досрочно во втором раунде после серии ударов 29-летнего американца.
Это третья победа Хилла в UFC в трех схватках.
В предварительном карде мексиканец Габриэль Бенитес техническим нокаутом победил Джастина Джеймса в полусреднем весе, после серии ударов локтями рефери принял решение остановить бой.
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