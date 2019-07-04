Херманссон и Канноньер выступят на турнире UFC в Копенгагене

Бойцы UFC в среднем весе норвежец Джек Херманссон и американец Джаред Канноньер возглавят кард турнира в Копенгагене, который пройдет 28 сентября, информирует ESPN. Пока официально объявления об этом поединке нет.

В последнем бою 31-летний Херманссон победил Жакарэ Соузу. На его счету 20 побед и четыре поражения.

35-летний Канноньер, который опустился в средний вес в декабре 2018 года, в мае техническим нокаутом победил Андерсона Силву. На счету американца в этой весовой категории две победы.