Хатуев и Керефов разыграют вакантный пояс чемпиона ACA

Евлоев оставляет титул, Хатуев и Керефов выявят нового чемпиона.

Чемпион лиги ACA Юнус Евлоев в наилегчайшем выбывает на неопределенный срок по состоянию здоровья и оставляет титул вакантным. Новый чемпион в категории до 56,7 кг определиться 21 февраля на турнире ACA 104 в Краснодаре. Россиянин Мансур Хатуев встретится с соотечественником Азаматом Керефовым.

Керефов имеет в активе 12 побед против 8 у Хатуева. Бой Хатуев-Керефов станет вторым главным боем на 104 турнире ACA после чемпионского боя Гончаров-Вахаев и пройдет в краснодарском Баскет-Холл.