Харитонову диагностировали гематому после боя с Митрионом

Россиянину Сергею Харитонову диагностирована гематома после боя с американцем Мэттом Митрионом. Напомним, что поединок был признан несостаявшимся.

Американский боец на 15-й секунде попытался нанести удар ногой, но случайно попал в пах сопернику. Россиянин оказался на полу, на котором пролежал несколько минут, а его лицо было наполнено болью. Сразу после боя Харитонов был доставлен в больницу.

– Сергей прошел обследование, ему сделали УЗИ. Диагностирована гематома, ничего страшного. Сейчас он вернулся из больницы, и пока ему трудно передвигаться, – приводит ТАСС слова представителя команды Харитонова.

В активе 38-летнего Харитонова 28 побед и 6 поражений, у 40-летнего Митриона 13 побед и 6 поражений.

Митрион ударил Харитонова в пах и бой признали несостоявшимся. Видео