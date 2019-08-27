Харитонов заявил, что он сильнее чемпиона UFC Миочича
Российский тяжеловес Сергей Харитонов считает, что он ничем не хуже бойца ММА Стипе Миочича. Он отметил, что выступает в борьбе лучше него.
— Чемпион UFC в тяжелом весе — Миочич. Он реально лучший в мире?
— Считаю, что есть куча ребят, которые могут у него выиграть.
— Например?
— Тот же Саня Волков.
— А вы бы смогли?
— Я бы с удовольствием с ним подрался. Думаю, что победил бы его. Понимаю, что сейчас люди начнут говорить, что Харитон зазнался, но я реально воспринимаю ситуацию. Чем я хуже его в ударной технике? Ничем. В борьбе он мне ничего не сделает. В борьбе я его лучше. В стойке — точно не хуже.
— Как долго еще планируете выступать?
— Не знаю. Буду выступать, пока буду себя чувствовать уверенно. Когда пойму, что надо уйти, уйду. (Илья Андреев)
Полное интервью Харитонова — здесь