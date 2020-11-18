Харитонов рассказал, что исповедует старославянскую веру

Российский боец Bellator Сергей Харитонов в интервью «СЭ» рассказал, что придерживается старославянской религии.



Сейчас 40-летний Харитонов (32-8) находится в больнице после нападения 32-летнего бойца UFC Адама Яндиева (9-1). В отношении Яндиева были заведены два уголовных дела — он в тот же день, 13 ноября, избил друга Харитонова — Руслана Абдо.

— На ваш взгляд, как Адам Яндиев должен быть наказан за это нападение?

— Честно говоря, я лежу в больнице с пятницы и даже не думал об этом. Пусть несет ответственность за свои поступки. Мальчик уже взрослый, надо уметь отвечать. Пока он избегал наказания, там подрался, тут... Но у людей должен быть тумблер, что так делать нельзя, надо контролировать свои эмоции. Плюс не стоит забывать, что твои поступки могут откинуть тень на твое окружение, людей, которые помогают тебе по жизни. Когда эта ответственность существует, человек не совершает диких вещей. Это их останавливает. Многих останавливает вера. Глубоко верующие люди более управляемые. Другие люди сами по себе ведут себя правильно, как бы ни складывались различные ситуации.

— А вы верующий? Честно говоря, ни разу не видел вас с крестом.

— Вы правильно заметили: у меня нет креста. У меня своя вера, старославянская. Вдаваться в подробности не буду. У меня есть свои взгляды на жизнь, а основной принцип — «живи по совести». Так что все просто.

— А вы давно пришли к старославянской вере?

— Лет семь назад. (Илья Андреев)