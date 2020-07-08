Харитонов рассказал, что должен сделать Емельяненко для их примирения

Российский боец ММА Сергей Харитонов готов помириться с Александром Емельяненко, если тот принесет ему извинения за свои слова. Ранее Емельяненко неоднократно грубо высказывался в адрес Харитонова.

— Если бы сейчас встретили Александра, чтобы сказали ему?

— Ничего. Мы все скажем на ринге. Говорить с ним мне не о чем. Если бы он мне что-то сказал, я бы ответил: «Саша, ты за языком своим следи». Нести все подряд — не достойно настоящего спортсмена. Хотя ему, наверное, было бы наплевать и по барабану. Для меня моя честь и достоинство намного выше всего. Когда он несет всякую пургу про меня, распускает всякие слухи необоснованные, то меня это задевает. Я открыто скажу, что Александр — балабол. Не собираюсь жать ему руку. Я смогу с ним помириться только тогда, когда он извинится и скажет, что придумал все, что про меня несет. Только так мы сможем замять и забыть наш конфликт.

На счету 39-летнего Харитонова 31 победа и 8 поражений в ММА. У 38-летнего Емельяненко 28 побед, 7 поражений и 1 ничья. (Илья Андреев)