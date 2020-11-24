Харитонов рассказал, будет ли Яндиев оплачивать его лечение

Боец ММА Сергей Харитонов рассказал о своем состоянии здоровья, а также прокомментировал будущее в Bellator.

— Сейчас определяемся с врачами. Bellator меня как минимум на 3 месяца меня дисквалифицировал, — сказал Харитонов. — Может полгода понадобится. Я в основном лечусь заграницей, полный курс реабилитаций сделаем по максимуму, чтобы быстрее вернуться в строй. Выбираем. Израиль, Германия или Америка.

— Будет какая-то операция?

— Операция будет, если орбитальная кость сильно будет давить на глаз. В носу есть переломы с осколками. Пока решаем. Если делать операцию на нос, то это минимум полгода без спаррингов. В ближайшее время примем решение. Сделаем еще пару исследований по зрению. В Bellator будут проверять меня досконально.

— Лечение будет оплачивать Яндиев?

— Разберемся.

— Финансовая компенсация была какая-то?

— Я разберусь. Не хочу говорить о компенсациях. Разберемся сами без лишних советчиков. (Илья Андреев)