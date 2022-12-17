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Харитонов о поражении Емельяненко: «Посмешище, позорище! До чего докатился!»

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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Ветеран ММА Сергей Харитонов прокомментировал для «СЭ» поражение Александра Емельяненко от Святослава Коваленко на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

41-летний Емельяненко проиграл раздельным решением судей. По ходу поединка он дважды упал в нокдаун, а в конце третьего раунда сам отправил Коваленко на настил.

«Без мата просто не скажешь, — заявил Харитонов. — Просто *[блин], позор. Просто *[блин], позор! Другого нет. Это посмешище. До чего докатился — что блогеры * [бьют], * [блин]! Извини за выражение, но как бы то ни было, даже пьяный ты, сраный ты, говяный, позорище! Пацан на 40 килограммов — или на 25-30 [меньше весит], не знаю... Просто такое позорище. Слов нет!»

Бой продлился все три раунда и завершился победой Коваленко раздельным решением судей.

Александр Емельяненко, Владимир Хрюнов и&nbsp;Святослав Коваленко. «Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Коваленко победил Емельяненко, Шульский проиграл Дацику и другие бои
Александр Емельяненко
Сергей Харитонов
ММА
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