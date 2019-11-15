Харитонов проиграл Васселлу нокаутом на турнире Bellator 234

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов проиграл британцу Линтону Васселлу на турнире Bellator 234 в Тель-Авиве. Бой прошел в тяжелом весе (свыше 93 кг).

Поединок закончился во втором раунде, Васселл одержал победу техническим нокаутом.

На счету 39-летнего Харитонова 30 побед и 8 поражений. У 36-летнего Васселла — 20 побед, 8 поражений.