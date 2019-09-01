Харитонов поздравил Поветкина с победой над Фьюри

Российский боец ММА Сергей Харитонов поздравил своего соотечественника боксера Александра Поветкина. Россиянин ранее одержал победу в поединке с британцем Хьюи Фьюри.

— Друзья, всем привет! Буквально несколько часов завершился поединок Александра Поветкина с известным британцем Фьюри, — сказал Харитонов на видео в Instagram. — Да, он не выиграл нокаутом, как я бы хотел, но тем не менее Саня победил единогласным решением судей. Саня, я поздравляю тебя с этой замечательной победой! Я уверен, что у тебя все еще впереди. И следующий пусть будет Тайсон Фьюри, брат этого бойца, которого ты победил сегодня. Я уверен, что ты выиграешь нокаутом. Потому что ты настоящий чемпион. Только вперед!

Поветкин одержал победу по очкам единогласным решением судей (117-111, 117-111, 117-111).