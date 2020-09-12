Харитонов ответил на критику после победы над Уильямсом

Российский боец ММА Сергей Харитонов прокомментировал низкий уровень своих последних соперников. В феврале он нокаутировал бразильца Фернандо Родригеса, а 11 сентября — британца Дэнни Уильямса в поединке по правилам бокса.

— Вы довольны соперниками, которых вам подвозят в этом году?

— А что значит подвозят? Где найти соперников? Одни в UFC подписаны, другие — в Bellator. Найти свободного бойца большая проблема. Это непросто. Конечно, я бы хотел посильнее, покруче соперников. Но найти их проблема. Будут предложения — буду драться. Я ни от кого не бегаю. Просто у каждого бойца своя цена. Вот говорят: «Если бы Сергей хотел драться, он бы дрался, а он ищет себе...» Я никого не ищу себе. Вот предложат мне бой с одним спортсменом. Это будет стоить, например, рубль. А если мне предложат бой со Стипе Миочичем — я тоже за рубль буду драться? Нет, ребята, я буду драться за совершенно другие деньги. Это рынок. В моих первых боях мне платили 1000 рублей за победу, 500 — за поражения. Я выходил с кем угодно, было по фигу. Я уже 20 лет дерусь в ММА. Какие ко мне вопросы? Вот говорят: «Ты того испугался, с тем не подрался». Нет, просто со мной не договорились. (Илья Андреев)