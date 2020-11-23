Харитонов обвинил Яндиева в мошенничестве

Российский боец Сергей Харитонов обвиняет Адама Яндиева в мошенничестве, информирует BAZA. Этой информацией занимается отдел полиции «Лужники».

Как указал в своем объяснении Харитонов, Яндиев воспользовался его доверием и хорошим расположением и обманом получил от него более миллиона рублей. Полиция проводит проверку по статье «Мошенничество в особо крупном размере».



По словам Харитонова, эти средства Адам получил от него три года назад — в 2017 году. Ранее Сергей уже рассказывал, что некоторое время назад близко общался с Яндиевым и неоднократно одалживал ему крупные суммы денег, однако ни разу обратно их так и не получил.

?Именно это, как утверждает Харитонов, и стало причиной инцидента в спорткомплексе «Лужники» несколько недель назад, когда между бойцами произошла стычка. В той драке Сергей получил перелом орбитальной кости. По его словам, драка началась после того, как он потребовал у Бороды вернуть деньги, которые он ему давал.