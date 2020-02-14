Российский боец ММА Сергей Харитонов не смог дать прогноз на бой боксеров-тяжеловесов Деонтея Уайлдера, действующего чемпиона мира по версии WBC, и Тайсона Фьюри, бывшего обладателя поясов. Спортсмены поборются за звание чемпиона мира в своей весовой категории.

— Они до этого показали (высокий уровень): у них же ничейный результат был. Это будет интересное зрелище. Любой может победить. 50 на 50. Честно, ставки не могу делать. Они реально два достойных тяжеловеса, — приводит РЕН ТВ слова Харитонова.

На счету Уайлдера 42 победы (в том числе 41 нокаутом) в 43 поединках в профессиональном боксе. Британец Тайсон Фьюри никогда не знал поражений: в его арсенале 29 побед, 20 из них нокаутом.