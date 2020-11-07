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Харитонов нокаутировал бывшего стронгмена на турнире в Дубае

22:11
Сергей Харитонов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Харитонов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российский боец Сергей Харитонов выиграл нокаутом в первом раунде у британца Оли Томпсона на турнире PaRUS Fight Championship в Дубае (ОАЭ). За победу он получил пояс чемпиона организации в тяжелом весе.

На счету 40-летнего Харитонова 32 победы и 8 поражений в ММА. У 40-летнего Томпсона 21 победа и 13 поражений в ММА. До перехода в смешанные единоборства англичанин выступал на соревнованиях по силовому экстриму. В 2006 году он стал первым в турнире «Самый сильный человек Британии».

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