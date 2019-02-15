Харитонов не исключил возможность боя с Емельяненко

Российский боец ММА Сергей Харитонов заявил, что ему был бы интересен бой с Федором Емельяненко. В ночь на субботу он проведет поединок с Мэттом Митрионом в рамках турнира Bellator 2015 в Анкасвилле.

- Если Емельяненко продолжит карьеру, выиграет свои следующие поединки, то я готов с ним подраться, - приводит MMA Fighting слова Харитонова. - Этот бой будет интересен как организации, так и зрителям.

38-летний Харитонов в ММА одержал 28 побед при 6-ти поражениях. На счету Митриона 13 побед и 6 неудач. В июне 2017 года он выиграл у Емельяненко.