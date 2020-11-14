Харитонов не будет идти на примирение с Яндиевым

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов не намерен приходить к мировому соглашению с Адамом Яндиевым после драки в «Лужниках». Полиция приняла заявление от бойца ММА после драки, сообщает ТАСС.

«Сотрудники полиции взяли у Сергея объяснение и заявление, опросили. Вчера этого сделать не было возможности, поскольку Сергей испытывал проблемы со здоровьем, ему делали укол», — сказал Кравцов.

Нет, примиряться мы не будем. Нам нужна справедливость", — сообщил адвокат Харитонова Александр Кравцов.

Инцидент произошел в пятницу вечером во время бойцовского вечера MMA в «Лужниках». После потасовки 40-летний Харитонов был доставлен в больницу с множественными травмами.

Харитонов имеет контракт с американской организацией смешанных единоборств Bellator. В ММА на его счету 32 победы и 8 поражений, также он участвовал в любительских соревнованиях по боксу.