Харитонов набрал вес перед боем против бразильца Родригеса

Российский боец ММА Сергей Харитонов продолжает усиленные тренировки в Таиланде перед боем против бразильца Фернандо Родригеса. Спортсмены 23 февраля сразятся за титул чемпиона мира в весовой категории свыше 110 кг в рамках промоушена WTKF.

Россиянин перед боем несколько прибавил в весе — порядка 10 кг, за две недели до поединка его вес достиг отметки в 130 кг.

Бывший соперник Харитонова, ныне его друг- Алистар «Разрушитель» Оверим говорил о том, что форма и вес, в которых российский тяжеловес подойдет к поединку, могут сыграть решающую роль в ходе противостояния.

— Думаю, он стал опаснее, он стал тяжелее, сильнее. Да, изменения видны, — заявлял он РЕН ТВ.

Напомним, бой Сергея Харитонова и Фернандо Родригеса пройдет по особым правилам в рамках промоушена WTKF 23 февраля в Белоруссии. Поединок состоится в стойке. Если же противники переведут бой в партер, то им дадут 20 секунд для завершения технико-тактического действия.