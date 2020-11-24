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Харитонов: «Конфликт с Яндиевым исчерпан»

16:58
Сергей Харитонов. Фото "СЭ"
Сергей Харитонов. Фото "СЭ"
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Боец ММА Сергей Харитонов прокомментировал примирение с Адамом Яндиевым.

— Не важно, кто первый набрал, — сказал Харитонов. — Мы встретились, поговорили по-мужски, пожали друг другу руки. Я считаю, у спортсменов таких вопросов быть не должно. Рад, что этот случай произошел со мной, а не с кем-то. Мог бы быть летальный исход. А на меня, на Адама смотрят люди. Хорошо, что мы повздорили, прилюдно помирились. Идем только вперед.

Молодежи хочу пожелать, чтобы тренировались и на нашем примере научились решать конфликты правильно. Нельзя применять силу вне ринга, мне клетки. Только если кому-то угрожает жизнь. Мы пожали друг другу руки, конфликт исчерпан. (Илья Андреев)

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