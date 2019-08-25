Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Харитонов и Минаков: Два победителя из России на одном фото

07:20
Теги:

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов на турнире Bellator 225 в Бриджпорте (США) нокаутировал американца Мэтта Митриона во втором раунде.

В соглавном бою вечера Виталий Минаков победил нокаутом в первом раунде американца Тимоти Джонсона. После поединков в Twitter MiddleEasy появилось фото с обоими спортсменами.

Харитонов нокаутировал Митриона на Bellator 225

Минаков нокаутировал Джонсона на Bellator 225. Соперник россиянина поменялся за несколько часов до боя

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир