Харитонов и Минаков: Два победителя из России на одном фото

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов на турнире Bellator 225 в Бриджпорте (США) нокаутировал американца Мэтта Митриона во втором раунде.

В соглавном бою вечера Виталий Минаков победил нокаутом в первом раунде американца Тимоти Джонсона. После поединков в Twitter MiddleEasy появилось фото с обоими спортсменами.

Харитонов нокаутировал Митриона на Bellator 225

Минаков нокаутировал Джонсона на Bellator 225. Соперник россиянина поменялся за несколько часов до боя