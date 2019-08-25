Харитонов и Минаков: Два победителя из России на одном фото
07:20
Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов на турнире Bellator 225 в Бриджпорте (США) нокаутировал американца Мэтта Митриона во втором раунде.
В соглавном бою вечера Виталий Минаков победил нокаутом в первом раунде американца Тимоти Джонсона. После поединков в Twitter MiddleEasy появилось фото с обоими спортсменами.
Team Kharitonov #Bellator225 pic.twitter.com/aGJSLy28hf— MiddleEasy (@MiddleEasy) August 25, 2019
Харитонов нокаутировал Митриона на Bellator 225
Минаков нокаутировал Джонсона на Bellator 225. Соперник россиянина поменялся за несколько часов до боя
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