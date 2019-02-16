Харитонов доставлен в больницу после поединка с Митрионом

Россиянин Сергей Харитонов доставлен в больницу после боя с американцем Мэттом Митрионом, сообщил тренер спортсмена Руслан Кривуша. Напомним, что поединок был признан несостаявшимся.

Американский боец на 15-й секунде попытался нанести удар ногой, но случайно попал в пах сопернику. Россиянин оказался на полу, на котором пролежал несколько минут, а его лицо было наполнено болью.

– Сейчас находимся в больнице, – приводит ТАСС слова Кривуши. – Сергей не может выпрямить левую ногу, сразу же начинаются боли. Удар пришелся в неудачное место бандажа, поэтому это и было опасно. Сергей ничего даже сказать не мог в октагоне, такая была боль.

В активе 38-летнего Харитонова 28 побед и 6 поражений, у 40-летнего Матриона 13 побед и 6 поражений.

Митрион ударил Харитонова в пах и бой признали несостоявшимся. Видео