Чеченский боец Хамзат Чимаев, представляющий Швецию, с легкостью бы справился с ирландцем Конором Макгрегором, уверен его менеджер Али Абдель-Азиз.

Летом Чимаев вызвал на бой сразу троих бойцов: Нейта Диаса, Хорхе Масвидаля и Конора Макгрегора. Ирландец написал у себя в Twitter, что согласен принять вызов.

— Я не ищу в соперники для Хамзата психически неуравновешенных бойцов, — цитирует TMZ Sports Абдель-Азиза. — Конор Макгрегор психически неуравновешен. Я желаю ему удачи. Хамзат убьет его. Он реально убьет его.

Нейт Диас, Масвидал... Думаю, он выбьет из них все дерьмо. Эти парни немного старше, они ветераны, великие бойцы, но я думаю, что они достаточно хороши для него.

26-летний Чимаев выступает в весовых категориях до 77,1 кг и до 83,9 кг. На его счету 9 побед в 9 боях.