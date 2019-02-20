Хамбахадов проведет бой с Васьковым на турнире "Бои по правилам TNA"

21 февраля в Казани российский кикбоксер, двукратный победитель розыгрыша Кубка мира, 4-кратный чемпион Чечни, победитель розыгрыша Кубка России в разделе К-1 2014 (WAKO) Сайфуллах Хамбахадов (14 боев – 11 побед – 7 нокаутов) проведет бой с чемпионом Европы по кикбоксингу (WAKO), победителем первенства мира по муай-тай (IFMA), победителем розыгрыша Кубка Европы по кикбоксингу (WAKO), призером чемпионата мира по муай-тай белорусом Вадимом Васьковым (7 побед – 3 нокаута).

- Мой соперник – не подарок. Знаю Васькова не понаслышке, тренировались с ним на сборах, стояли в парах, - сказал Хамбахадов. - Желаю ему удачи, надеюсь покажем красивый бой и устроим жару в Казани, будем стараться ради болельщиков. После того, как уступил Ивану Кондратьеву в прошлом году на TNA у меня был еще один турнир по ММА в Минске, в котором закрыл свое поражение.

К новому бою проделали с тренером большую работу над ошибками: сменил спарринг-партнера, совершенствовал технику дома в родном клубе "Ахмат". Преимущество в бою ни у кого нет, думаю, шансы у обоих равные, ринг покажет кто в какой будет форме. Сейчас слежу за всеми боями по ММА моих земляков в разных организациях в мире. Болею за них всегда, наслаждаюсь красотой боев. Когда меня спрашивают про поступок Хабиба, чтобы я на его месте сделал, то однозначно повторил бы тоже самое после боя. Он правильно поступил, что не стал реагировать на провокации Коннора, а после боя повел себя, как мужчина.