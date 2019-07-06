Хабиб заявил, что заставит Порье сдаться

Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов - о будущем поединке с Дастином Порье.

- Вы помните, что я сделал здесь в прошлый раз, - цитирует россиянина MMAFighting.com. - Я намерен сделать это в Абу-Даби, чтобы защитить свой титул без прыжков. Для него (Порье - прим. "СЭ") это будет сложный вечер. Я буду все время бороться, утомлю его и заставлю его застучать (в знак сдачи - прим. "СЭ"). Не имеет значения, Абу-Даби это или Лас-Вегас. Октагон - это всегда моя территория.

Поединок Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье состоится на турнире UFC 242 в Абу-Даби (ОАЭ) 7 сентября. Спортсмены будут оспаривать титул чемпиона UFC в легком весе.