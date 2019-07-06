Хабиб заявил, что Порье - боец не его уровня

Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов - о поединке с американцем Дастином Порье.

- Дастин Порье - сильный парень, у него хороший опыт, больше 20 поединков в UFC. - сказал россиянин на пресс-конференции. - Я ожидал, что Макс Холлоуэй победит его, это был небольшой сюрприз для меня. Он хорош в боксе, но последние пять поединков он проводил не против тех, кто все время борется. Мой план? Я просто хочу побить того, кто выходит против меня. Дастин это или Тони (Фергюсон - прим. "СЭ") - не имеет значения. Все говорят о его победной серии, но я непобедим 11 лет. Я не недооцениваю этого парня, это будет непростое испытание. Но этот парень не моего уровня.

Поединок Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье состоится на турнире UFC 242 в Абу Даби (ОАЭ) 7 сентября. Спортсмены будут оспаривать титул чемпиона UFC в легком весе.