Хабиб заявил, что перестал получать удовольствие от побед в UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Ташкенте рассказал, что бои перестали ему приносить удовольствие.

«Мои увлечения? Люблю смотреть футбол, серьезные соревнования по дзюдо, вольной борьбе, — сказал Хабиб. — Свободное время стараюсь уделять семье, детям. Все думают, что если я чемпион UFC, то увлекаюсь только боями. Когда я в UFC — я там увлекаюсь. Время от времени заходим [в октагон], получаем удовольствие, выходим. И все, дальше я уже забываю. Но как такового удовольствия я уже пару лет минимум не получаю от побед. В этих видах спорта я уже всю жизнь. Очень много достижений, очень много побед. Постоянство не приносит мне удовольствия. Удовольствие приносят маленькие вещи — когда ты дома, когда твой ребенок делает первые шаги. Такие маленькие моменты приносят мне намного больше удовольствия, чем победы в UFC. Так что у меня много увлечений, на этой пресс-конференции не успею обо всех рассказать».

24 октября на турнире UFC 254 Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи, после чего объявил о завершении бойцовской карьеры. При этом Хабиб по-прежнему не лишен титула чемпиона UFC.

(Илья Андреев)