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Хабиб выступил в Плехановском университете. Видеотрансляция

Хабиб Нурмагомедов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Хабиб Нурмагомедов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Сегодня самый популярный российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов выступил перед студентами РЭУ имени Плеханова. 30-летний спортсмен является студентом этого университета и регулярно проводит там публичные встречи в формате "вопрос-ответ".

В данный момент чемпион UFC отбывает дисквалификацию за драку после поединка с Конором Макгрегором в Лас-Вегасе в октябре прошлого года. Ожидается, что Хабиб возобновит карьеру в осенью этого года.

Трансляцию встречи смотрите на канале "СЭ" в Youtube.

 

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