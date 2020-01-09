Хабиб выложил постер к бою против Фергюсона
9 января 2020, 23:34
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в преддверии боя против американца Тони Фергюсона в своем Instagram опубликовал постер, сделанный в стиле сериала «Игра престолов». Помимо основных действующих лиц на афише у ног Хабиба изображен ирландец Конор Макгрегор.
— Давайте снова сделаем историю, — подписан постер.
Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном пройдет 18 апреля на UFC 249 в Нью-Йорке.
35-летний американец провел 28 боев, в которых одержал 25 побед, в том числе 11 нокаутом.
31-летний россиянин одержал 28 побед в 28 поединках, в том числе 8 нокаутом.
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