Хабиб выложил постер к бою против Фергюсона

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в преддверии боя против американца Тони Фергюсона в своем Instagram опубликовал постер, сделанный в стиле сериала «Игра престолов». Помимо основных действующих лиц на афише у ног Хабиба изображен ирландец Конор Макгрегор.

— Давайте снова сделаем историю, — подписан постер.

Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном пройдет 18 апреля на UFC 249 в Нью-Йорке.

35-летний американец провел 28 боев, в которых одержал 25 побед, в том числе 11 нокаутом.

31-летний россиянин одержал 28 побед в 28 поединках, в том числе 8 нокаутом.