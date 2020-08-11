Хабиб сообщил, что два его брата и Махачев выступят с ним на одном турнире

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в Instagram сообщил, что его двоюродные братья Умар Нурмагомедов и Абубакар Нурмагомедов, а также партнер по команде Ислам Махачев выступят с ним на одном турнире.

— Мы втроем вернемся в один день на UFC 254, — написал Хабиб, отметив Абубакара Нурмагомедова и Ислама Махачева.

Чемпион UFC также отметил Умара Нурмагомедова.

— Короче, с нашей команды будет четверо бойцов, — добавил Хабиб.

Шоу UFC 254 состоится в Абу-Даби в ночь на 25 октября.