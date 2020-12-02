Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Хабиб снова ответил на вопрос, может ли он вернуться в UFC

14:58
Хабиб Нурмагомедов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хабиб Нурмагомедов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Абсолютный чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, может ли он вернуться в октагон.

Ранее 32-летний россиянин объявил об окончании карьеры после победы над Джастином Гейджи.

«Видимо, этот вопрос будет преследовать до конца жизни — вернешься или не вернешься. У меня нет таких планов. Я бы хотел сфокусироваться на более серьезных вещах. Уже такого удовольствия от боя я не получаю. У людей будут всегда разные мнения, даже если я выберу один ответ. Мое мнение — если ты завершаешь, то завершай», — сказал Хабиб на пресс-конференции.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир