Хабиб снова ответил на вопрос, может ли он вернуться в UFC

Абсолютный чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, может ли он вернуться в октагон.

Ранее 32-летний россиянин объявил об окончании карьеры после победы над Джастином Гейджи.

«Видимо, этот вопрос будет преследовать до конца жизни — вернешься или не вернешься. У меня нет таких планов. Я бы хотел сфокусироваться на более серьезных вещах. Уже такого удовольствия от боя я не получаю. У людей будут всегда разные мнения, даже если я выберу один ответ. Мое мнение — если ты завершаешь, то завершай», — сказал Хабиб на пресс-конференции.