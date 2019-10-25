Хабиб сдал более 40 отрицательных допинг-тестов за карьеру в UFC

Российский боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сдал более 40 отрицательных допинг-тестов за карьеру в UFC, информирует ТАСС.

— Хабиб сдал более 40 чистых тестов, — заявил представитель спортсмена.

Свой последний бой Нурмагомедов провел 7 сентября против американца Дастина Порье. Спортсмен защитил титул чемпиона UFC в легком весе. На счету 31-летнего россиянина 28 побед и ни одного поражения.