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Хабиб сдал более 40 отрицательных допинг-тестов за карьеру в UFC

13:14

Российский боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сдал более 40 отрицательных допинг-тестов за карьеру в UFC, информирует ТАСС.

— Хабиб сдал более 40 чистых тестов, — заявил представитель спортсмена.

Свой последний бой Нурмагомедов провел 7 сентября против американца Дастина Порье. Спортсмен защитил титул чемпиона UFC в легком весе. На счету 31-летнего россиянина 28 побед и ни одного поражения.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7044925

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