Хабиб считает, что Усман победит Бернса на UFC 251

Росcийский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов дал прогноз на главные бои UFC 251.

Как сообщает ESPN, Хабиб считает, что Камару Усман победит Гилберта Бернса. Также он считает, что Макс Холлоуэй победит Александра Волкановски. По мнению россиянина, его соотечественник Петр Ян, одержит победу над Жозе Алдо.

Турнир UFC 251 состоится 11 июля в Абу-Даби (ОАЭ) на бойцовском острове. Главным поединком станет бой Усмана и Бернса за титул чемпиона в полусреднем весе.