Хабиб: «Реванш с Макгрегором мне абсолютно неинтересен»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (28-0) заявил в интервью МИЦ «Известия», что его не интересует реванш с ирландцем Конором Макгрегором (22-4).

6 октября Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде.

— Если оценивать ситуацию, которая есть сейчас — какова вероятность (в процентах), что ваш реванш с Макгрегором когда-нибудь состоится?

— Мне это абсолютно неинтересно. Конечно, есть какая-то доля вероятности. У меня впереди — претендент. Заслуженный, крепкий, активный. О нем [о Макгрегоре] я даже не думаю. Все, что нужно было сделать, я сделал 6 октября 2018 года. А что говорят — медиа и так далее — меня совсем не волнует. Я доказал, что, как конкурент внутри клетки, он никакого сопротивления мне оказать не смог.

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