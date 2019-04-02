Хабиб рассказал о звонке Путина

Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов во время встречи со студентами Плехановского университета ответил на вопрос об общении с президентом России Владимиром Путиным после инцидента на поединке с Конором Макгрегором в Лас-Вегасе.

– Я был на стадионе, было очень много полиции и охраны, они должны были зачастить стадион. Потом поступил звонок, сказали, что скоро позвонит Владимир Владимирович. Он позвонил и говорит: Как дела? Я сказал, что мы окружены, но это хорошо, значит от нас не уйдут. Он меня поздравил, сказал, что надо контролировать эмоции, не поддаваться на провокации, сказал, "ждем тебя дома". Приятно, что поздравил не кто-то, а президент, – сказал Нурмагомедов. (Михаил Потапов)

Хабиб выступает в Плехановском университете. Видеотрансляция