Хабиб рассказал, кого бы хотел увидеть следующим соперником Федора Емельяненко

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фабрисиу Вердум — наилучший вариант соперника для экс-чемпиона Pride и Rings Федора Емельяненко. Такое мнение в интервью МИЦ «Известия» высказал чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

— В последнее время много говорят о следующем бое Федора Емельяненко. Теперь в качестве потенциального соперника фигурирует Брок Леснар. Американские букмекеры даже назвали его фаворитом в поединке с Федором (если он состоится). А что думаете вы на этот счет? И вообще хотели бы увидеть такой бой?

— Хотел бы увидеть. Думаю, более логичным было бы подраться с Фабрисиу Вердумом. Заработать денег и взять реванш за то обидное поражение (Емельяненко проиграл Вердуму в 2010 году. — Прим. «СЭ»). На мой взгляд, такой бой был бы интереснее, чем с Броком. Вердум сейчас свободный агент. Думаю, вопрос заключается только в деньгах.

На счету 43-летнего Вердума 24 победы и 9 поражений в ММА. У 43-летнего Емельяненко — 39 побед и 6 поражений.

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