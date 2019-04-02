Хабиб рассказал, что изменил бы в жизни

Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов во время встречи со студентами ответил на вопрос о том, что изменил бы в жизни.

– Такого шанса не бывает, во-первых, – сказал Нурмагомедов. – А если бы было, больше брал бы время на восстановление. Сейчас я чуть более с умом и опытом подхожу к тренировкам. Больше учился бы, больше саморазвития, потому что знания всегда востребованы. У них нет предела. Больше времени уделил бы знаниям. Век живи, век учись. (Михаил Потапов)

Хабиб выступает в Плехановском университете. Видеотрансляция