Хабиб пожелал удачи Сен-Пьеру и пригласил его в Россию

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи Жоржу Сен-Пьеру, который сегодня объявил о завершении каьеры.

"Посмотрите это видео, и вы поймете, почему я хотел с драться с Сен-Пьером. Просто он один из лучших в истории. Я хотел встретиться с ним в октагоне, пока он не завершил карьеру. Это история, и люди будут наблюдать за ней снова и снова, а я хочу сражаться с лучшими.

В любом случае, удачи вам. Время беспощадно даже над такими легендами, вы приняли верное решение.

И не забывайте, что когда вы в следующий раз будете в России, я познакомлю вас с дагестанской кухней. Ведь вам больше не нужно сгонять вес", - написал Хабиб в Инстаграме.