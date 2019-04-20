Хабиб поздравил Махачева с победой над Царукяном в Санкт-Петербурге

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил Ислама Махачева с победой над Арманом Царукяном на турнире UFC 149 в Санкт-Петербурге. Бойцы провели три раунда, Махачев одержал победу единогласным решением судей.

"Поздравляю, брат, тебя и всю нашу команду. Алхамдулиллах всегда и везде, работа продолжается, и ИншаАллах ты будешь чемпионом, самое главное пахать и пахать.

Отдельная благодарность сопернику, так как рынок без конкуренции не существует, нам бойцам, как воздух нужен тяжелый и конкурентный бой, чтобы мы могли в первую очередь проверить себя на прочность, а пересматривая бой, выявлять свои ошибки.

Арман, у тебя все впереди, ты молод и голоден, продолжай в том же духе", - написал Хабиб в Инстаграме.