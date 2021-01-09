Хабиб показал трюк с футбольной тренировки

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото с футбольной тренировки, на котором он выполняет эффектный прыжок.

«Ислам Махачев, не хотел, отвечаю, сам напросился ведь», — подписал снимок Хабиб.

Ранее Махачев в сториз Instagram рассказал, что сыграл в футбол с командой Хабиба: «Коротко о матче. Сегодня порвали Хабиба и всех футболистов. Они сейчас будут на всех страницах говорить, что выиграли. Вы им не верьте».