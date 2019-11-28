Хабиб подшутил над другом, который нападал на Макгрегора

Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подшутил над своим другом Эседом Эмирагаевым.

Он оставил шуточный комментарий под видео в Instagram, на котором показана уличная драка.

— Эсед в начале своей карьеры. Но потом он набрал, — написал Нурмагомедов.

Эмиргаев год назад принял участие в массовой драке с командой Конора Макгрегора на UFC 229 в Лас-Вегасе. Он перепрыгнул через клетку и нанес несколько ударов ирландцу.