Хабиб подшутил над другом, который нападал на Макгрегора
28 ноября 2019, 17:50
Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подшутил над своим другом Эседом Эмирагаевым.
Он оставил шуточный комментарий под видео в Instagram, на котором показана уличная драка.
— Эсед в начале своей карьеры. Но потом он набрал, — написал Нурмагомедов.
Эмиргаев год назад принял участие в массовой драке с командой Конора Макгрегора на UFC 229 в Лас-Вегасе. Он перепрыгнул через клетку и нанес несколько ударов ирландцу.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...